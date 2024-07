Pop-Konzert „Mein Name ist Taylor“ - Magisches Abhängen mit einem Star

Im Stadion heizt Swift die Stimmung erstmal richtig an. Die Musikerin beherrscht das Spiel mit den Massen meisterhaft. Sie will nicht der entrückte Star sein, fernab von den Fans, sondern eine von ihnen. Und so stellt sie eine Vertrautheit her, zwischen sich, dem Publikum und ihrem Team: „Danke, dass ihr mit uns abhängt“. So, als würde man gemütlich im Wohnzimmer zusammen sitzen und nicht im riesigen Stadion - mit 74.000 Menschen, wie Swift mehrmals betont. Augenzwinkernd stellt sie sich selbst vor. „Ich bin heute Abend ihre Gastgeberin“, sagt sie. „Mein Name ist Taylor“.