Diebstahl in der Eifel Schleiereule in Mendig wurde vermutlich gestohlen

Eine Schleiereule ist in dem Eifelort Mendig vermutlich gestohlen worden. Im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr und 21.50 Uhr entnahmen bislang Unbekannte am Donnerstag nach Angaben der Polizei das Tier aus dem Gehege in der Jahnstraße oder öffneten die Gehegetür so, dass die Eule entweichen konnte. Die Polizei veröffentlichte ein Bild des Vogels. Das Tier ist dort mit einem Ring am rechten Fuß gekennzeichnet.