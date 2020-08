Vermisste aus Bochum : 14-Jährige in Wohnung von Sexualstraftäter entdeckt

Die Polizei hat am Freitag ein 14-jähriges Mädchen aus der Wohnung eines Sexualstraftäters befreit. Foto: DPA (Symbolfoto)

Meschede In Meschede hat die Polizei eine 14-Jährige in der Wohnung eines Sexualstraftäters aufgefunden. Das Mädchen war am Tag zuvor in Bochum durch seine Mutter als vermisst gemeldet worden.



In der Wohnung eines als rückfallgefährdet geltenden Sexualstraftäters im Hochsauerlandkreis (Nordrhein-Westfalen) haben Polizisten eine vermisste 14-Jährige entdeckt. Nachdem die Mutter am Donnerstag in Bochum Vermisstenanzeige erstattet hatte, führten Ermittlungen zu dem 36-Jährigen, der mit dem Mädchen regelmäßig in Internet-Chats kommuniziert habe.

Die am Freitagmorgen in der Wohnung des Mannes unverletzt aufgefundene 14-Jährige sei an eine Jugendeinrichtung übergeben und dort von den Eltern abgeholt worden. Nach ersten Ermittlungen war es in der Nacht zuvor nicht zu Straftaten gekommen. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 36-Jährigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag weiter mitteilten. Es bestehe der dringende Verdacht, dass der Mann dem Mädchen pornografische Bilder geschickt habe.

(dpa)