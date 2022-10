Aktion bei Gottesdienst : Messdiener aus der Region protestieren in Rom gegen Woelki

Messdiener aus der Region protestieren in Rom gegen Woelki

Rainer Maria Kardinal Woelki spricht während eines morgendlichen Gottesdienstes im Dom zu Fulda im Rahmen der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. In Rom gab es nun Protest gegen den Erzbischof von Köln. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Rom Rund 2000 Messdiener aus dem Erzbistum Köln sind aktuell in Rom unterwegs. Beim Eröffnungsgottesdienst in der Papstbasilika protestierten sie einem Bericht zufolge gegen Kardinal Woelki.

Beim Eröffnungsgottesdienst einer Wallfahrt in Rom haben Ministrantinnen und Ministranten laut einem Bericht des WDR gegen den Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki protestiert .

Bei seiner Predigt in der Papstbasilika San Paolo fuori le mura am Montag hätten dem Erzbischof zunächst nur einige, dann aber immer mehr Messdienerinnen und Messdiener den Rücken zu gedreht oder die Kirche verlassen, berichtete der Kölner Sender am Dienstag. Das sei auf einem Video zu sehen, das dem WDR zugespielt wurde. Auch Augenzeugen hätten von der Situation berichtet. Demnach seien auch „Woelki muss weg“-Rufe zu hören gewesen.