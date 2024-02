Kriminalität Messerangreifer verletzt drei Menschen in Pariser Bahnhof

Ein offensichtlich psychisch kranker Mann hat in einem Pariser Bahnhof drei Menschen mit einem Messer verletzt. Der Mann habe am Morgen im stark frequentierten Fernbahnhof Gare de Lyon einen Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt, teilte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin mit. Der Angreifer sei festgenommen worden. Sechs Monate vor Start der Olympischen Spiele in Paris mit Millionen von Besuchern wirft der Angriff erneut die Frage der Sicherheit in der Stadt auf.