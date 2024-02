Duisburg Messerangriff auf Kinder: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Das war der zweite Messerangriff auf Schüler in Nordrhein-Westfalen innerhalb einer Woche. In der vergangenen Woche waren mehrerer Schüler an einem Wuppertaler Gymnasium mit einem Messer attackiert worden. Ein 17-jähriger Oberstufenschüler sitzt unter dringendem Tatverdacht seither in Untersuchungshaft. NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) zeigte sich „schockiert“ von dem Vorfall in Duisburg.