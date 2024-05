Polizeieinsatz Messerangriff in Mannheim - Angreifer niedergeschossen

Mannheim · Mitten in der Mannheimer Innenstadt greift ein Mann am Freitag mehrere Menschen mit einem Messer an. Die Polizei stoppt den Angreifer mit mindestens einem Schuss.

31.05.2024 , 14:05 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei sind bei einem Vorfall auf dem Mannheimer Marktplatz im Einsatz. Foto: Rene Priebe/dpa





Bei einem Einsatz auf dem Mannheimer Marktplatz hat die Polizei einen Angreifer niedergeschossen. Der Mann wurde dabei nach Polizeiangaben vom Freitag verletzt. Er hatte zuvor mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Polizeibeamter. Wie viele Menschen bei dem Angriff verletzt wurden und wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Mannheim: Polizeieinsatz auf Marktplatz



Aktuell kommt es am Marktplatz in Mannheim zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Zum aktuellen Zeitpunkt können keine weiteren Angaben getätigt werden. pic.twitter.com/Y6p1GI4rJr — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) May 31, 2024

Tatmotiv derzeit unklar Von dem Angriff auf dem Marktplatz kursiert im Netz ein Video. In diesem ist zu sehen, wie ein Angreifer mehrfach mit einem Messer auf Menschen einsticht, darunter auf einen Polizeibeamten. Im weiteren Verlauf zeigt das Video, wie ein Polizeibeamter auf den Angreifer schießt und der Mann anschließend von mehreren Beamten auf dem Boden fixiert wird. Das Motiv der Tat sei derzeit noch unklar. Ob die Messerattacke einen politischen Hintergrund habe, sei Gegenstand der Ermittlungen. Rettungskräfte und auch ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz, sagte die Polizeisprecherin. Der Marktplatz sei abgesperrt worden, zudem seien Sichtschutzwände aufgebaut worden. Der Mannheimer Marktplatz befindet sich mitten in der Innenstadt der 300.000-Einwohner-Stadt im Norden Baden-Württembergs. © dpa-infocom, dpa:240531-99-227426/11

(dpa)