Baden-Württemberg Messerattacke auf Vierjährige in Supermarkt

Eine Vierjährige ist in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein 34-Jähriger habe das Mädchen ersten Erkenntnissen nach unvermittelt angegriffen, teilte die Polizei mit. „Die beiden kannten sich bis dato nicht, und es gab wohl auch keine Vorbeziehung“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Vierjährige sei mit ihrer Mutter in dem Discounter gewesen.