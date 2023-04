Kriminalität Messerattacke im Bus - Tatverdächtiger festgenommen

Die Polizei hat nach der Messerattacke auf eine 33-Jährige in einem Berliner Bus einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Karfreitag einen Bericht der „Bild“-Zeitung. Der Tatverdächtige sei in der Nacht zum Freitag in Berlin festgenommen worden, sagte ein Sprecher. Nach dem oder den Tätern, die am Donnerstag einen Taxifahrer in Berlin getötet haben, wird derweil noch gesucht.