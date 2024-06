Meta-KI sammelt Daten So funktioniert der Widerspruch gegen die Datennutzung durch Meta

Betroffen von der Maßnahme sind alle Dienste vom Meta-Konzern, also Facebook, Instagram und Threads. Dabei sollen sowohl öffentlich zugängliche sowie lizenzierte Informationen, also potenziell solche von privaten Profilen, genutzt werden. Darüber informiert der Konzern. Konkret greift die KI nach Angaben von Meta dafür auf Beiträge, Fotos und Bildunterschriften, nicht aber auf die Inhalte von Privatnachrichten, zu. Betroffen sind allerdings nicht nur Nutzer der Meta-Dienste: Auch die Informationen von Personen, die auf einem Foto erscheinen oder in einem Text erwähnt werden, kann der Konzern verwenden.