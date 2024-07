Feuerball am Himmel Meteor leuchtet über New York

Ein Feuerball am Himmel hat am helllichten Tag in New York für Aufsehen gesorgt. Bei der Erscheinung habe es sich um einen Meteor gehandelt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Dienstag (Ortszeit) auf Facebook mit - eine Leuchtspur, die entsteht, wenn Gesteinstrümmer aus dem All in die Erdatmosphäre eintreten.