Zumindest in Bergland : Meteorologen machen Hoffnung auf weiße Weihnachten

Zumindest in Bergland

Offenbach Meteorologen sprechen von „recht großen Chancen“: Es könnte tatsächlich mal wieder zu einer weißen Weihnacht kommen - wenn man denn im Bergland wohnt. Überall anders bleibt es bei nasser Kälte.

Weiße Weihnachten - das könnte in diesem Jahr zumindest in einigen Regionen Deutschlands tatsächlich Realität werden. Vor allem im Alpenvorland und im Bergland sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Chancen recht groß.

Denn die Schneefallgrenze liegt an den Feiertagen dort voraussichtlich zwischen 400 und 600 Metern. Allerdings: „In allen anderen Gebieten stehen die Zeichen eher auf nass-kaltem Wetter“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach.