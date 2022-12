Frankreich : Metro: Paris streitet über Preiserhöhung und miesen Service

Paris Wenn die Metro endlich kommt, ist sie heillos überfüllt und jetzt sollen auch noch die Tickets teurer werden. In Paris gibt es Streit um Pläne für eine starke Preiserhöhung des Monats-Abos.

Als Erfolgsmodell der Verkehrswende macht Paris mit neuen Radwegen und mehr Platz für Fußgängern von sich reden - Pläne für eine starke Erhöhung der Metro-Tarife bringen nun aber Menschen in der Millionen-Metropole auf die Palme. Während steigende Preise ohnehin gerade vielen zu schaffen machen, soll das Monats-Abo für den Großraum Paris - der sogenannte Passe Navigo - statt 75,20 Euro von Januar an 80, 90 oder gar 100 Euro kosten. Auch die übrigen Tickets sollen mehr kosten. Hauptgrund sind explodierende Energiekosten zum Betrieb der Bahnen, die mit Ausfällen und extremer Überfüllung in der letzten Zeit viele Pariserinnen und Pariser zur Verzweiflung bringen.