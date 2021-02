Fälle bei Miele und im Eisenwerk : Corona-Ausbrüche bei Betrieben in Brühl und Euskirchen

Die 200 Mit­ar­bei­ter der Werks­hal­le auf dem Ge­län­de von Mie­le in Eus­kir­chen muss­ten we­gen Co­ro­na in Qua­ran­tä­ne Foto: Axel Vogel

Update Euskirchen/Brühl Im Mie­le-Werk in Eus­kir­chen sind 18 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden, teilweise wurde die britische Variante nachgewiesen. Auch das Ei­sen­werk in Brühl meldet seit Anfang Februar Dutzende Fälle.

In zwei gro­ßen In­dus­trie­be­trie­ben in der Re­gi­on ist es in den ver­gan­ge­nen Ta­gen zu Co­ro­na-Aus­brü­chen ge­kom­men: im Mie­le-Werk in Eus­kir­chen und im Ei­sen­werk in Brühl.

Bei Mie­le wur­den 18 Mit­ar­bei­ter po­si­tiv ge­tes­tet. Von die­sen wei­sen zehn die als stark an­ste­ckend gel­ten­de bri­ti­sche Co­ro­na-Va­ri­an­te B.1.1.7 auf. Wei­te­re acht Fäl­le be­fin­den sich noch in der Dia­gnos­tik. Die­ses Er­geb­nis hat die Rei­hen­testung al­ler 500 Mie­le-Mit­ar­bei­ter in Eus­kir­chen er­ge­ben, wie die Kreis­ver­wal­tung am Don­ners­tag­nach­mit­tag mit­teil­te.

Die Fer­ti­gungs­ab­tei­lung, in der die Fäl­le auf­ge­tre­ten wa­ren und in der 206 Leu­te be­schäf­tigt sind, wur­de nun für zwei Wo­chen ge­schlos­sen. Das ist die Kon­se­quenz aus der Qua­ran­tä­ne-An­ord­nung des Krei­ses Eus­kir­chen. Ei­ne Ne­ga­tiv-Testung vor Qua­ran­tä­ne-Ent­las­sung ist am 14. Tag er­for­der­lich.

„Da ne­ben der Fer­ti­gung kei­ne wei­te­ren Be­triebs­tei­le des Eus­kir­che­ner Mie­le-Wer­kes be­trof­fen sind, kann die Ar­beit in an­de­ren Be­rei­chen auf­recht­erhal­ten wer­den. Das Ge­sund­heits­amt steht da­zu in en­gem Aus­tausch mit der Werks­lei­tung“, teil­te der Kreis wei­ter mit.

Im Mie­le-Werk am süd­li­chen Stadt­rand von Eus­kir­chen wer­den vor al­lem An­trie­be für elek­tro­ni­sche Haus­halts­ge­rä­te und Ka­bel­trom­meln für Staub­sauger her­ge­stellt. Seit Diens­tag ste­hen dort al­le Ma­schi­nen still. Kein Kom­men und Ge­hen zum Schicht­wech­sel. Die Fer­ti­gungs­ab­tei­lung, in der 206 Frau­en und Män­ner ih­rer Ar­beit nach­ge­hen, ist ge­schlos­sen. Bis zum 9. März, wie Un­ter­neh­mens­spre­cher Cars­ten Pru­dent aus der Zen­tra­le des Welt­un­ter­neh­mens im west­fä­li­schen Gü­ters­loh auf An­fra­ge des Ge­ne­ral-An­zei­gers mit­teil­te. Denn die Mit­ar­bei­ter die­ser Ab­tei­lung be­fin­den sich in Qua­ran­tä­ne. Sie müs­sen auf An­ord­nung des Kreis­ge­sund­heits­am­tes Eus­kir­chen zu Hau­se blei­ben, da­mit sich die Co­ro­na­vi­ren, die 18 Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen be­fal­len hat­ten, nicht noch wei­ter ver­brei­ten. Un­ter ih­nen sind zehn Mit­ar­bei­ter, die mit der stark an­ste­cken­den bri­ti­schen Va­ri­an­te in­fi­ziert sind.

Von den zu­nächst acht po­si­tiv ge­tes­te­ten Fäl­len sei der ers­te seit dem 26. Ja­nu­ar bei Mie­le be­kannt, sagt Pru­dent. Drei wei­te­re, je­weils von­ein­an­der un­ab­hän­gi­ge, be­stä­tig­te Fäl­le un­ter den ins­ge­samt 500 Be­schäf­tig­ten im Werk hat­te es be­reits im ver­gan­ge­nen Jahr ge­ge­ben.

Da­nach wur­den laut dem Un­ter­neh­mens­spre­cher Kon­takt­per­so­nen in Qua­ran­tä­ne ge­schickt. Wei­te­re Maß­nah­men sei­en nicht ge­bo­ten ge­we­sen, da im Eus­kir­che­ner Werk oh­ne­hin schon um­fas­sen­de Schutz­maß­nah­men kon­zi­piert und um­ge­setzt ge­we­sen sei­en. Pru­dent zähl­te auf: „Ab­stands­pflicht, Mas­ken­pflicht, Ple­xi­glas­schei­ben, ver­setz­te Pau­sen, ver­setz­te Zei­ten für Be­ginn und En­de der Ar­beit, Kan­ti­nen­be­trieb nur mit Spei­sen zum Mit­neh­men, Bü­ro­be­rei­che weit­ge­hend im Ho­me­of­fice.“ Den 206 Mit­ar­bei­tern in der Fer­ti­gung sei es von den Ar­beits­ab­läu­fen her auch mög­lich, die Si­cher­heits­ab­stän­de ein­zu­hal­ten, sag­te Pru­dent. Zu­min­dest in fast al­len Fäl­len. Wo dies nicht si­cher­zu­stel­len sei, ha­be man Trenn­schei­ben ein­ge­zo­gen.

Es ge­be nach wie vor kei­ne ge­si­cher­ten Er­kennt­nis­se, wie die bri­ti­sche Va­ri­an­te des Vi­rus ins Werk ge­tra­gen wur­de und sich dort ver­brei­ten konn­te. Man kön­ne nicht sa­gen, von wem ers­te An­ste­ckun­gen aus­ge­gan­gen sein könn­ten. Pru­dent sag­te wei­ter, die bis­her um­ge­setz­ten Maß­nah­men sei­en vom Ge­sund­heits­amt aus­drück­lich ge­lobt und als bei­spiel­ge­bend be­zeich­net wor­den. Des­sen un­ge­ach­tet wer­de der­zeit ge­prüft, in wel­chem Um­fang bei­spiels­wei­se An­ti­gen-Schnell­tests an­ge­bo­ten oder noch stär­ke­re Se­pa­rie­run­gen der Mit­ar­bei­ter­be­rei­che um­ge­setzt wer­den könn­ten. Den wirt­schaft­li­chen Scha­den durch den Pro­duk­ti­ons­aus­fall ver­moch­te Pru­dent am Don­ners­tag noch nicht ab­zu­schät­zen.

Im Brüh­ler Ei­sen­werk, in dem 1600 Mit­ar­bei­ter jähr­lich fünf Mil­lio­nen Mo­tor­blö­cke für die Au­to­mo­bil­in­dus­trie welt­weit pro­du­zie­ren, wur­den seit An­fang Fe­bru­ar 41 Co­ro­na-Fäl­le fest­ge­stellt, dar­un­ter ei­ner mit der bri­ti­schen Va­ri­an­te. Von die­sen In­fi­zier­ten sind 28 wie­der ge­ne­sen. Das be­stä­tig­te Clau­dia Bar­le­ben, Spre­che­rin des Rhein-Erft-Krei­ses, dem GA. Nach den ers­ten Mel­dun­gen aus dem Ei­sen­werk hät­ten Mit­ar­bei­ter des Kreis­ge­sund­heits­am­tes un­an­ge­mel­det das Werk be­sucht. Die Mit­ar­bei­ter in den be­trof­fe­nen Ar­beits­schich­ten hät­ten sich ei­ner PCR-Testung un­ter­zo­gen. Au­ßer­dem sei­en die In­fek­ti­ons­schutz­maß­nah­men durch zu­sätz­li­che Schutz­maß­nah­men wie et­wa Spuck­schutz­schei­ben, Sitz­mög­lich­kei­ten und Ab­stands­mar­kie­run­gen im Pau­sen­raum so­wie zu­sätz­li­che Des­in­fek­ti­ons­mit­tel­spen­der er­gänzt wor­den. Die Du­schen im Werk dür­fen nur noch ein­zeln ge­nutzt wer­den.