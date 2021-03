Fälle bei Betrieb in Euskirchen : Corona-Ausbruch bei Miele: 4000 Mitarbeiter von Ausfällen betroffen

Euskirchen/Gütersloh Nach positiven Corona-Tests bei Miele in Euskirchen mussten Ende Februar mehr als 200 Mitarbeiter in Quarantäne. Dies hat Folgen für die gesamte Firma, betroffen sind Tausende Mitarbeiter.

Durch die Lieferausfälle in Euskirchen muss in der Folge auch die Produktion in den Waschmaschinenwerken in Gütersloh und Ksawerów (Polen), im Trocknerwerk in Uničov (Tschechien) und der Geschirrspülerproduktion in Bielefeld und Uničov heruntergefahren werden. Auch die Staubsaugerproduktion in Bielefeld ist betroffen. Laut Planung soll die Produktion am 10. März wieder starten.