Kriminalität : Millionenraub bei Hamburger Juwelier - Polizei sucht Zeugen

Eine Mitarbeiterin der Spurensicherung untersucht nach dem Überfall in Hamburg eine eingeschlagene Vitrine. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg Drei dunkel gekleidete Männer betreten ein Hamburger Juweliergeschäft. Einer bedroht das Personal mit einer Schusswaffe, die beiden anderen schlagen die Vitrinen ein und räumen sie aus. Die Beute ist beträchtlich.

Nach einem Millionenraub mit Vorschlaghämmern in einem Hamburger Juweliergeschäft sucht die Polizei nach Zeugen. Drei maskierte Männer hatten das Geschäft in der Hamburger Innenstadt am frühen Dienstagabend überfallen, wie die Polizei mitteilte. Während einer von ihnen einen Verkäufer mit einer Schusswaffe bedroht habe, hätten die beiden anderen mit Vorschlaghämmern Vitrinen eingeschlagen und vor allem hochwertige Uhren erbeutet. Nach dpa-Informationen beträgt der Wert der Beute rund zwei Millionen Euro.