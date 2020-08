Bohumin : Mindestens 11 Tote bei Hochhausbrand in Tschechien

Feuerwehrleute bekämpfen den Brand in einem Hochhaus in Bohumin im Osten Tschechiens. Foto: Vladimír Pryèek/CTK/dpa

Bohumin Es ist die schlimmste Brandkatastrophe in Tschechien seit 1990: In der Stadt Bohumin im Osten des Landes ist im 11. Stock eines Plattenbaus ein Feuer ausgebrochen. Verzweifelte Menschen sprangen aus dem Fenster.

Das Feuer war am Nachmittag in einer Wohnung im 11. Stock des 13-stöckigen Plattenbaus in der Stadt Bohumin (Oderberg) an der Grenze zu Polen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Es griff auf die darüberliegenden Stockwerke über.