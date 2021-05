Mexiko-Stadt : Mindestens 23 Tote bei Einsturz von U-Bahnbrücke

Rettungskräfte sind an einer eingestürzten U-Bahnbrücke in Mexikos Hauptstadt im Einsatz. Foto: El Universal/El Universal via ZUMA Wire/dpa

Mexiko-Stadt In Mexiko-Stadt stürzt eine U-Bahnbrücke ein, Zug-Waggons fallen über einer befahrenen Straße in die Tiefe: Es gibt zahlreiche Opfer.

Beim Einsturz von Teilen einer U-Bahnbrücke in Mexiko-Stadt sind mehrere Metro-Waggons in die Tiefe gerissen worden und mindestens 23 Menschen gestorben.

„Wir bedauern, dass es Tote gegeben hat“, schrieb Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) bei Twitter. Unter den Opfern seien Minderjährige, berichteten Medien unter Berufung auf die Politikerin. Demnach wurden mindestens 70 Menschen verletzt, einige schwer. Mindestens 49 wurden in Krankenhäuser gebracht.

Bei dem Einsturz waren mehrere Waggons einer Bahn der Metro-Linie 12 am späten Montagabend (Ortszeit) einige Meter in die Tiefe gestürzt und miteinander zusammengestoßen, wie auf Videos in sozialen Medien zu sehen war. Ein Teil der Brücke hatte Sheinbaum zufolge nach ersten Erkenntnissen nachgegeben. Sie kündigte eine Untersuchung zu dem „bedauerlichen und schwerwiegenden Vorfall“ an. Unter dem eingestürzten Abschnitt der Überführung am Bahnhof Olivos am südöstlichen Rand der Metropole waren viele Autos unterwegs gewesen.