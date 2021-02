Unglück : Mindestens drei Tote bei Fabrik-Einsturz in Russland

Mindestens drei Tote bei Fabrik-Einsturz in Russland

Das vom russischen Katastrophenschutzministerium veröffentlichte Foto zeigt Rettungskräfte an der eingestürzten Produktionshalle. Foto: -/Russian Emergency Ministry Press Service/AP/dpa

Norilsk Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Eine riesige Halle bricht im Norden Russlands zusammen. Mehrere Mitarbeiter sind verschüttet - bei eisigen Temperaturen. Nicht für alle kommt die Hilfe rechtzeitig.

Beim Einsturz einer riesigen Produktionshalle am Nordpolarmeer in Russland sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Mehrere Arbeiter seien nach dem Unglück am Samstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Behörden in der Industriestadt Norilsk mit. Nach Angaben der Klinik vom Sonntag galt der Gesundheitszustand von vier Verletzten als ernst.