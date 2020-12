200 Menschen in Sicherheit gebracht : Mindestens neun Verletzte bei Erdrutsch in Norwegen

Mindestens neun Verletzte bei Erdrutsch in Norwegen

200 Menschen in Sicherheit gebracht

Ein Erdrutsch in der Stadt hat eine große Spur hinterlassen. Foto: dpa/Fredrik Hagen

Oslo Mindestens neun Menschen sind bei einem Erdrutsch in Norwegen verletzt worden. Bei dem Unglück wurden mehrere Häuser fortgerissen, Rettungskräfte brachten 200 Anwohner in Sicherheit.

Bei einem nächtlichen Erdrutsch in Norwegen sind mindestens neun Menschen verletzt worden. Bei dem Unglück in Gjerdrum, einer Kleinstadt mit 5000 Einwohnern 25 Kilometer nordöstlich von Oslo, seien mehrere Häuser fortgerissen worden, teilte die Polizei am Mittwoch im Onlinedienst mit.