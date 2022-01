Tourismus : Mindestens sechs Tote bei Felswand-Unglück in Brasilien

Capitólio Dramatische Szenen auf dem Furnas-See in Brasilien: Eine Felswand stürzt auf darunter liegende Touristen-Boote - mindestens sechs Menschen sterben, 20 weitere gelten als vermisst.

Ein Video zeigte den Moment, in dem sich ein großer Teil eines Felsen löste und auf die davor auf dem Lago de Furnas in Capitólio treibenden Touristen-Boote kippte. Nach Angaben der Feuerwehr wurden zwei Boote getroffen und gingen unter.

Beliebtes Ausflugsziel

Demnach wurden Taucher zu dem rund 400 Kilometer nördlich der Millionen-Metropole São Paulo gelegenen See geschickt, dessen Canyons ein beliebtes Ausflugsziel in der Region sind. Der großflächige Furnas-See ist auch als „Meer von Minas“ bekannt.

„Wir erleben in unserem Bundesstaat heute eine Tragödie, ausgelöst von den schweren Regenfällen, durch die sich eine Felswand am Furnas- See in Capitólio löste“, schrieb der Gouverneur von Minas Gerais, Romeu Zema, auf Twitter.