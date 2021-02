Horror-Unfall in den USA : Mindestens sechs Tote nach Massenkarambolage in Texas

Mindestens sechs Tote nach Massenkarambolage in Texas

Horror-Unfall in den USA

Fahrzeuge stapeln sich nach einem Unfall auf der Interstate 35 in der Nähe von Fort Worth im Bundesstaat Texas. Foto: Lawrence Jenkins/The Dallas Morning News/AP/dpa

Fort Worth Zerquetschte Autos, eingeschlossene Menschen: Ein Unfall auf winterlicher Fahrbahn hat in den USA mehrere Menschen das Leben gekostet. Stundenlang waren die Retter im Einsatz.

Weitere 65 seien in Krankenhäusern behandelt worden, sagte ein Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes MedStar am Donnerstagabend (Ortszeit). Der Zustand von drei Opfern sei kritisch. Ein Vertreter der Polizei erklärte, die Untersuchung dauere noch an. Es werde jedoch angenommen, dass die Karambolage durch Eis und überfrierenden Regen ausgelöst worden sei.