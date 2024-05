Glosse über die Bundesregierung Ohne Papier keine Digitalisierung

Mit so viel Papier lassen sich viele Denkschriften zur Papierreduzierung durch Digitalisierung ausdrucken. Oder basteln die Verkehrsabteilungen des Ministeriums gar vermehrt Papierflieger und -schiffchen zu Studienzwecken? Diese Frage könnten wir dem Ministerium per E-Mail schicken. Aber nicht, dass wir die Antwort am Ende per Fax bekommen. Dann müssten wir erst einmal herausfinden, wo das Gerät mittlerweile steht.