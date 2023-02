Australien : Minogue-Schwestern auf großer WorldPride-Bühne

Sydney So häufig stehen sie nicht zusammen auf der Bühne: Beim WolrldPride-Konzert sorgten Kylie und Dannii Minogue gemeinsam für Stimmung.

Australiens Pop-Queen Kylie Minogue (54) hat in Sydney einen seltenen Auftritt mit ihrer Schwester geboten. Die drei Jahre jüngere Dannii Minogue, die vor allem in ihrer Heimat Australien ebenfalls als Sängerin und Schauspielerin bekannt ist, gesellte sich am Freitagabend beim WorldPride-Konzert zu ihr auf die Bühne. Gemeinsam sangen die Schwestern in abgestimmten Spitzen-Outfits in Blau beziehungsweise Pink. Auch die britische Sängerin Charli XCX sowie die Australierin Jessica Mauboy traten auf.