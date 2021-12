Comedian mit 52 Jahren verstorben : Mirco Nontschew ist tot

Auch in der dritten Staffel von „LOL“ ist Mirco Nontschew (erste Reihe Mitte) wieder dabei. Nun wurde bekannt, dass der Comedian gestorben ist. Foto: dpa/Frank Zauritz

Berlin Der Comedian Mirco Nontschew ist tot. Dies berichtet die „Bild“-Zeitung und beruft sich auf Nontschews Manager. Mit dem gebürtigen Ost-Berliner verliert die deutsche Comedy-Welt einen ihrer größten und beliebtesten Stars. Unvergessen bleiben seine Auftritte in der 90er-Kult-Sendung „RTL Samstag Nacht“.

Erst vor Kurzem feierte Mirco Nontschew sein TV-Comeback in Bully Herbigs Show „LOL: Last One Laughing“. Auch bei der driten Staffel des Amazon-Erfolgsformats wird der Comedian, der in den 1990er Jahren durch „RTL Samstag Nacht“ bekannt wurde, wieder zu sehen sein. Am Samstagnachmittag wurde nun aber bekannt, dass der Komiker verstorben ist.

Der gebürtige Ost-Berliner soll nach Angaben der "Bild"-Zeitung bereits in der vergangenen Woche verstorben sein. Die Todesursache ist bislang unklar.

Nontschews Manager und enger Freund Bertram Riedel bestätigte seinen Tod: „Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit“, sagte er der „Bild“.

Laut dem „Spiegel“ bestätigte eine Polizeisprecherin in Berlin, dass man einen 52-Jährigen am Freitag tot in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden habe. Ob es sich dabei um Nontschew handelt, habe die Sprecherin jedoch nicht kommentieren wollen. Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden.

Als Beatboxer zu „RTL Samstag Nacht“

Nontschew wurde 1969 in Ost-Berlin geboren. 1993 hatte der gelente Mechaniker in der Show „RTL Samstag Nacht“ seinen ersten Fernsehauftritt, nachdem er mit seinem Talent als Beatboxer von Hugo Egon Balder endeckt worden war. In der Comedy-Sendung, in der unter anderem auch Wigald Boning, Olli Dietrich und Esther Schweins ihre Karrieren begannen, wusste der damals 24-jährige Mirco Nontschew entsprechend vor allem durch seine Fähigkeit begeistern, Geräusche und Töne aus dem Alltag mit seinem Mund zu imitieren. Ein Talent, mit dem er auch in den Folgejahren das Publikum zum Lachen brachte.

Nontschew war in den Folgejahren unter anderem in Formaten wie „Die dreisten Drei“, „Frei Schnauze“, „Willkommen bei Mario Barth“ oder in Ottos Kinofilm „7 Zwerge - Männer allein im Wald“ zu sehen.

Danach war es ruhiger um Nontschew geworden, bis er Anfang des Jahres in Bully Herbigs Show "LOL: Last One Laughing" beim Amazin Prime zurück ins Rampenlicht trat. In der sehr erfolgreichen Comedysendung geht es darum, die anderen im Raum anwesenden Kolleginnen und Kollegen irgendwie aus der Fassung zu bringen - frei nach dem Motto: Wer lacht, fliegt raus. Auch bei der neuen Staffel des Amazon-Formats wird Nontschew dabei sein. Die Dreharbeiten dazu sind bereits abgeschlossen, die neuen Folgen sollen im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden.