Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt : Umfrage: Mehrheit der Katholiken für Woelkis Abberufung

Der Kardinal des Erzbistums Köln steht seit Monaten in der Kritik. Foto: dpa/Marcel Kusch

Köln/Berlin Rund 61 Prozent der Katholiken würden gemäß einer Umfrage die Abberufung von Woelki befürworten. Der Kardinal von Köln steht wegen seines Umgangs mit der Aufklärung sexuellen Missbrauchs in der mitgliederstärksten deutschen Diözese in der Kritik.

Einer Umfrage zufolge befürworten 61 Prozent der Katholiken in Deutschland eine Abberufung des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki wegen des Umgangs mit der Aufklärung sexuellen Missbrauchs. Das berichtet die „Bild“-Zeitung (Montag) unter Berufung auf eine repräsentative Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa. Für die Erhebung seien am vergangenen Freitag insgesamt 1.002 Bürgerinnen und Bürger befragt worden, hieß es. In Deutschland gibt es rund 22,2 Millionen Katholiken.