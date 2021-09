Prozess in New York : Missbrauch: Jury spricht Ex-Superstar R. Kelly schuldig

Prozess in New York

New York Seit Jahrzehnten gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen R. Kelly. Jetzt wurden sie vor einem Gericht noch einmal detailliert vorgetragen - und die Jury befindet Kelly für schuldig.

Im Missbrauchsprozess gegen R. Kelly haben die Geschworenen den früheren Pop-Superstar in allen neun Anklagepunkten für schuldig befunden. Das verkündeten die sieben Männer und fünf Frauen am Montag an einem Gericht in New York.