Urteil für Familienvater : Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach: 13 Jahre Haft

Der Angeklagte (M) sitzt in Handschellen im Gerichtssaal des Landgerichts neben seinem Anwalt, und verbirgt sein Gesicht. Foto: Sascha Steinbach/epa/Pool/dpa

Wiesbaden Bundesweit sorgt der Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach für Entsetzen. Im Herbst 2019 entdecken Ermittler bei einem Familienvater kinderpornografisches Material, das er mit anderen geteilt hat. Einer der Männer ist nun zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.

Das Wiesbadener Landgericht verhängt am Montag 13 Jahre Freiheitsstrafe gegen den 39-Jährigen. Außerdem ordnet es die anschließende Unterbringung des Mannes in der Sicherungsverwahrung an. Er wird unter anderem wegen über 50 Fällen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs sowie wegen Besitzes, Herstellung und der bandenmäßigen Verbreitung kinderpornografischer Schriften verurteilt.