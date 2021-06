Prozess : Missbrauchskomplex Münster: bis zu 14 Jahre Haft gefordert

Die Laube am Stadtrand ist einer der Tatorte im Missbrauchskomplex Münster. Foto: Marcel Kusch/dpa

Münster Vor dem Landgericht Münster muss sich unter anderem ein 28-Jähriger stellen, dem schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Die Staatanwaltschaft fordert eine sehr lange Haftstrafe.

Am 48. Prozesstag sprach sich die Staatsanwaltschaft für weitere Haftstrafen aus, wie ein Sprecher des Landgerichts Münster am Dienstagnachmittag mitteilte. Nach dem Willen der Anklage soll ein Mann aus Hannover (36) für zehn Jahre ins Gefängnis, ein 43-Jähriger aus Schorfheide in Brandenburg für elf Jahre und sechs Monate, ein Mann (31) aus dem hessischen Staufenberg für zwölf Jahre.