Erzbistum Köln : Missbrauchsprozess gegen Priester beginnt in Köln

Missbrauchsprozess gegen Priester beginnt in Köln

Köln Vor dem Kölner Landgericht beginnt ein Missbrauchsprozess gegen einen katholischen Priester. Für einen späteren Verhandlungstag ist der frühere Personalchef des Erzbistums Köln als Zeuge geladen: der heutige Hamburger Erzbischof Heße.

Ein katholischer Priester aus dem Erzbistum Köln steht von Dienstag an wegen des Vorwurfs sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Kölner Landgericht. Der 70-Jährige soll in den 1990er Jahren seine drei Nichten missbraucht haben. Die Mädchen waren zu der Zeit zwischen 7 und 13 Jahre alt. Angeklagt sind 31 Fälle, 3 davon stuft die Staatsanwaltschaft als schwer ein. Der Priester war damals in Gummersbach tätig.