225 Euro für sechs Stunden Für SUV-Fahrer wird es jetzt teuer in Paris

Paris · Ab September fallen für Besucher mit Geländewagen in der französischen Hauptstadt dreimal so hohe Parkgebühren an wie für andere Autos. Ein sechsstündiger Aufenthalt im beliebten Quartier Latin würde dann 225 Euro kosten.

05.02.2024 , 18:30 Uhr

Auf Werbetafeln informierte die Stadt über die Bürgerbefragung zu erhöhten Parkgebühren für SUV in Paris. Foto: dpa/Michael Evers

Von Christine Longin

Anne Hidalgo sah nicht aus wie eine strahlende Siegerin, als sie am Sonntagabend vor die Presse trat. Die Pariser Bürgermeisterin kommentierte das Ergebnis der Bürgerbefragung über höhere Parkgebühren für SUV, die sie selbst angestoßen hatte. Nur eine knappe Mehrheit von gut 54 Prozent stimmte dafür, dass Stadtgeländewagen und Allradfahrzeuge in der französischen Hauptstadt dreimal so viel Parkgebühren zahlen müssen wie andere Autos. Die Berechnungsgrundlage für die neuen Tarife, die rund zehn Prozent aller Fahrzeuge betreffen, ist umstritten. Denn zahlen muss jeder, der ein Auto mit Verbrennermotor oder Hybridantrieb hat, das mehr als 1,6 Tonnen wiegt – unabhängig vom Schadstoffausstoß. Bei E-Autos liegt die Gewichtsgrenze bei zwei Tonnen.