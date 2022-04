Stopps im Rhein-Sieg-Kreis : Gruppe fährt 360 Kilometer mit dem Floß über den Rhein

Rstatt/Niederkassel/Königswinter Acht Personen fahren seit diesem Freitag mit einem Floß 360 Kilometer den Rhein entlang - von Baden bis nach Leverkusen. Hauptanliegen ist eine Unesco-Bewerbung. Geplant sind auch zwei Stopps im Rhein-Sieg-Kreis.

Stationen in Königswinter und Mondorf

Ende April wollen sie ihr Ziel in Nordrhein-Westfalen erreicht haben mit Zwischenstopps zum Übernachten und nur einem Ruhetag. Geplant sind unter anderem Stopps in Königswinter und in Mondorf. Der Zeitplan sieht vor, dass die Gruppe am Donnerstag, 28. April, am Vormittag in Königswinter ankommt, dort unter anderem das Siebengebirgsmuseum besucht und am frühen Nachmittag weiterfährt. Am späten Nachmittag wollen sie am Yachthafen in Mondorf ankommen, wo auch eine Übernachtung geplant ist.