Paderborn : Mit Polizeieskorte in die Geburtsklinik

Gerade noch rechtzeitig haben Polizisten in Paderborn eine hochschwangere Frau in die Geburtsklinik eskortiert. Die Beamten der Autobahnpolizei waren auf der A33 von einem Auto überholt worden, das viel zu schnell durch eine Baustelle raste. Sie stoppten den Fahrer - und erkannten die Notlage: Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau, die gerade ein Kind zur Welt brachte. Das Polizeiauto eskortierte das Paar bis zur Geburtsklinik. Dort kamen sie keine Minute zu spät an: Das Baby habe noch im Foyer der Klinik das Licht der Welt erblickt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mutter und Kind gehe es gut.