Verdienter Ruhestand : Mit Tapferkeitsorden ausgezeichnete Landminen-Spürrate geht in Rente

Phnom Penh Magawa sei zwar noch gesund, aber inzwischen alt und nicht mehr ganz so flott, berichtet die Minenräumorganisation Apopo. Daher ist es für eine der besten Minenspürnager an der Zeit für den Ruhestand.

In Kambodscha geht eine der erfolgreichsten Spürnasen beim Minenräumen in den Ruhestand. Die afrikanische Riesenhamsterratte Magawa habe binnen fünf Jahren 71 Landminen und 38 Blindgänger aufgespürt, erklärte die belgische Minenräumorganisation Apopo. Magawa habe mehr als 14 Hektar Land geräumt, in dem er Sprengkörper ausfindig machte, so dass seine menschlichen Assistenten sie sicher sprengen konnten. Das entspricht etwa 20 Fußballfeldern.

In Tansania geboren

Magawa ist Teil eines Aufzuchtprogramms, bei dem Ratten eigens für den Zweck des Minenräumens auf die Welt gebracht werden. Geboren wurde er 2014 in Tansania. Seine Karriere als Minenspürnase begann 2016 mit seinem Umzug in das kambodschanische Siem Reap, wo sich die berühmten Angkor-Tempel befinden.

Keine Minenfelder mehr

Im Ruhestand werde Magawa in demselben Käfig wie zuvor auch leben und seinen Alltagsroutinen frönen, nur das Herumwuseln auf Minenfeldern sei vorbei, sagte Lily Shallom, eine Apopo-Sprecherin, telefonisch aus dem Hauptquartier der Organisation in Tansania. So werde er das gleiche Futter bekommen, jeden Tag Zeit zum Spielen bekommen sowie regelmäßige Trainingseinheiten und Gesundheitschecks. Zum Fressen gibt es zumeist frische Früchte und Gemüse - ergänzt um etwas sonnengetrockneten Fisch für Proteine und importierte Kügelchen mit Vitaminen und Ballaststoffen. 20 bis 30 Minuten am Tag wird Magawa in einen größeren Käfig mit Extras wie einem Sandkasten und Laufrad gelassen.