Carrie Bradshaw und ihre Freudinnen machen wieder New York unsicher : Mit wem „Sex and the City“ in die nächste Staffel geht

Quartett wird Trio: Kim Cattrall (2. v. re.) fehlt bei der Sex in the City-Neuauflage. Foto: picture alliance / dpa/Daniel Deme

New York Sechs Staffeln und 94 Episoden haben wir Carrie Bradshaw und ihre Freundinnen seit den späten 90er Jahren auf ihrer Suche nach Mr. Right begleitet. Jetzt begegnen wir den New Yorkerinnen in einer Fortsetzung wieder. Aber eine der Frauen ist nicht mehr dabei.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sylvia Binner Chefin vom Dienst

Aller guten Dinge waren vier. Zumindest was die Protagonistinnen der US-Serie „Sex and the City“ angeht. Sarah Jessica Parker als Kolumnistin Carrie, Cynthia Nixon als Anwältin Miranda, Kristin Davis als Galeristin Charlotte und Kim Cattrall als PR-Beraterin Samantha hielten ihre meist weiblichen Fans mit ihren Liebes- und Sexgeschichten seit dem Serienstart in den späten 90er Jahren in Atem.

Bei der Neuauflage von zehn Folgen, die der Sender HBO für Frühjahr unter dem Titel „And Just Like That“ plant, lautet die Gleichung „Aus vier mach drei“. Dass ausgerechnet die älteste des Kleeblatts beim Remake nicht mehr an Bord sein wird, ist diesmal nicht dem Umstand geschuldet, dass es für Frauen ab einem gewissen Alter schwer wird, in Film und Fernsehen adäquate Rollen zu finden. Der wahre Grund dafür, dass die blonde Mit-Sechzigerin den Kreis ihrer Mitte 50-jährigen Kolleginnen nicht länger bereichert, ist aber auch nicht dazu angetan, Feministinnen aufatmen zu lassen. Ein schnöder Zickenalarm zwischen Kim und Sarah sorgt dafür, dass auch Samantha und Carrie keine Mädelsabende mit Alkohol und Lästereien mehr zusammen verbringen können. Wie unprofessionell, möchte frau seufzen, aber vielleicht sind am Ende doch aller guten Dinge nur drei.