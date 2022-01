Einbruch in Mönchengladbach : Einbrecher erbeuten in Bäckerei ein Stück Kuchen

Einbrecher erbeuten in Bäckerei ein Stück Kuchen

Einbruch in Mönchengladbach

Immenser Aufwand für wenig Beute: Einbrecher haben aus einer Bäckerei ein Stück Kuchen mitgenommen, dabei aber jedoch erheblichen Schäden angerichtet.

Für ein Stück Kuchen als Beute haben Einbrecher in einer Bäckerei in Mönchengladbach immensen Aufwand betrieben und erheblichen Schaden hinterlassen. Der oder die Einbrecher hätten zwei Türen und ein Oberlicht aufgehebelt, berichtete die Polizei am Freitag. Anschließend hätten sie die Büros des Backwarengeschäfts durchwühlt, ohne Wertvolles zu entdecken.