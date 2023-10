Sichtung in Moers Weißer Hirsch taucht plötzlich vor Baumarkt auf

Ein weißer Hirsch hat auf einem Baumarkt-Parkplatz am Niederrhein für Aufsehen gesorgt. Zeugen hatten das außergewöhnliche Tier am Mittwoch in Moers bei Duisburg entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten und die Feuerwehr versuchten, den Hirsch einzukesseln - doch so leicht ließ der sich nicht einfangen. Ein Tierarzt habe ihn schließlich aus der Ferne betäuben können, teilte die Polizei mit.