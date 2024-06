US-Schauspielerin Monica Geller aus „Friends“: Courteney Cox wird 60

Nach der Schule zog Cox nach New York und versuchte sich als Model und Schauspielerin. Schon bald bekam sie Rollen in dem Musikvideo zu Bruce Springsteens Song „Dancing in the Dark“, den Kinofilmen „Masters of the Universe“ und „Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv“ sowie den Fernsehserien „Die Spezialisten unterwegs“ und „Familienbande“ an der Seite von Michael J. Fox.