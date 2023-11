Tiere in Mülltonne geworfen Unbekannter klebt Kopf von lebender Katze mit Panzertape zu

Montabaur · Die Polizei in Montabaur hat am Dienstag sechs tote Katzen in einer Mülltonne gefunden. Eine weitere Katze, deren Kopf mit Panzertape umwickelt war, fanden die Beamten noch lebend vor. Die Polizei und das Veterinäramt ermitteln.

30.11.2023 , 11:26 Uhr

DIe Beamten fanden die Katzen in einer Mülltonne. (Symbolbild) Foto: dpa/Federico Gambarini





Von Tamara Wegbahn