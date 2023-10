35-Jähriger unter Mordverdacht Ermittler finden Leiche von vermisster Frau aus Montabaur

Nach monatelangen Ermittlungen und aufwendigen Suchaktionen ist eine vermisste Frau tot aufgefunden und ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Gegen den 35-Jährigen sei Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Mordes sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angeordnet worden, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Nach der Frau aus Montabaur in Rheinland-Pfalz war zuvor mehrfach intensiv an und in dem Fluss Lahn zwischen Villmar und Runkel gesucht worden.