„Cold Case“ aus Aachen : Prozess im Mordfall „Sandkuhle“ hat begonnen

Der Angeklagte (M) sitzt im Gerichtssaal vor Justizangestellten. Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Auffinden eines getöteten Mannes in einem einsamen Wäldchen am Niederrhein hat der Mordprozess gegen einen 51-jährigen Angeklagten vor dem Landgericht Aachen begonnen. Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen Die Leiche wurde 1996 am Rand einer Kiesgrube entdeckt, der Unbekannte war mit zahlreichen Schlägen getötet worden. Die Ermittlungen liefen ins Leere, der Fall wurde ein „Cold Case“. Doch jetzt steht ein 51-Jähriger vor Gericht.

Mit einem schweigenden Angeklagten hat in Aachen ein Prozess wegen eines Mordes vor fast 25 Jahren begonnen. Der angeklagte Deutsche aus dem Raum Aachen soll 1996 zusammen mit einem später bei einem Unfall gestorbenen Komplizen einen Wohnmobil-Händler ermordet haben. Damit habe das Duo in den Besitz von 5000 Mark kommen wollen, sagte Staatsanwalt Boris Petersdorf in der kurzen Anklageverlesung am Dienstag. Sie sollen das Opfer grausam und aus Habgier getötet haben. Alleine 16 Schläge auf den Kopf wurden gezählt. Die Tochter des Toten ist Nebenklägerin.