Justiz : Mordprozess: Sechsjährige getötet und an Leiche vergangen

Mordprozess: Sechsjährige getötet und an Leiche vergangen

Am Landgericht Baden-Baden beginnt heute der Prozess um den Mord an einer Sechsjährigen Foto: Uli Deck/dpa

Baden-Baden Eltern beschrieben ihn vom Spielplatz als liebevollen Vater. Eine Frau vertraute ihm ihre sechsjährige Tochter an. Kurz darauf war das Mädchen tot. Nun beginnt der Prozess - die Vorwürfe sind erschreckend.

Wegen Mordes an einer Sechsjährigen und Störung der Totenruhe muss sich ein Mann ab heute vor dem Landgericht Baden-Baden verantworten. Der heute 34-Jährige soll das Mädchen laut Staatsanwaltschaft bei sich in Baden-Baden getötet haben, „um sich hierdurch und anschließend mithilfe ihres Leichnams sexuell zu erregen“.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten Mord, Störung der Totenruhe sowie versuchten Mord in vier Fällen in Tateinheit mit versuchtem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit Todesfolge, mit versuchter Brandstiftung mit Todesfolge, mit gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zur Last. Das Gericht hat acht Verhandlungstage bis Ende September angesetzt, 13 Zeugen und fünf Experten geladen - darunter einen psychiatrischen Sachverständigen, eine rechtsmedizinische Gutachterin und einen Brand-Sachverständigen. Die Eltern des Mädchens und Bewohner des Hauses sind Nebenkläger.