Staatsanwaltschaft Bonn ermittelt : 54-Jähriger soll Ex-Freundin mit Benzin übergossen haben

Köln Die Polizei hat einen 54 Jahre alten Mann im Oberbergischen Kreis festgenommen. Er soll seine ehemalige Lebensgefährtin mit Benzin übergossen haben. Danach warf er einen Brandsatz in die Wohnung, in der auch Kinder waren.

Eine Mordkommission der Kölner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn ermitteln gegen einen 54 Jahre alten Mann. Er soll am Montagabend in Morsbach-Ellingen im Oberbergischen Kreis seine ehemalige Lebensgefährtin mit Benzin übergossen haben. Danach soll er einen Brandsatz durch ein Wohnzimmerfenster in die Wohnung geworfen haben.