Kriminalität : Moshammer-Mörder wird in den Irak abgeschoben - freier Mann

Frankfurt/Main/München Als Mörder des Modeschöpfers Rudolph Moshammer saß er 18 Jahre in Deutschland in Haft. Jetzt geht es sehr schnell: Der Iraker kommt frei.

Der wegen des Mordes an dem Münchner Modezaren Rudolph Moshammer verurteilte Iraker wird nach 18 Jahren Haft in Deutschland in sein Herkunftsland abgeschoben. Die Abschiebung sei im Gange, das Flugzeug mit dem heute 43-Jährigen an Bord starte vom Frankfurter Flughafen nach Bagdad, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur.