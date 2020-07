Kontrolle in Wien : Motorradfahrer begeht 42 Verkehrsdelikte in acht Minuten

Motorradfahrer begeht 42 Verkehrsdelikte in acht Minuten

Kontrolle in Wien

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei in Österreich (Symbolfoto) Foto: Bodo Marks

Wien Das dürfte teuer werden: Ein Motorradfahrer ist in Wien mit Tempo 100 vor der Polizei geflüchtet. Dabei gefährdete er nicht nur Fußgänger, sondern beging innerhalb weniger Minuten noch Dutzende weitere Vergehen.

Auf der Flucht vor der Polizei hat in Wien ein Motorradfahrer in nur acht Minuten 42 Verkehrsdelikte begangen. Der 29-Jährige war am Donnerstagabend einer Polizeistreife aufgefallen, weil er nur auf dem Hinterrad über eine Kreuzung gefahren war.