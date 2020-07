Gelsenkirchen : Müllwagenfahrer entdeckt Kopf im Hausmüll

In diesem Müllberg entdeckte der Müllwagenfahrer den Kopf. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Nachdem er den Müll auf dem Betriebshof abgeladen hatte, hat ein Müllwagenfahrer in Gelsenkirchen darin einen Kopf entdeckt. Der Mann alarmierte die Polizei. Die konnte jedoch schnell Entwarnung geben.

Ein täuschend echt aussehender Kopf in einem Müllberg hat in Gelsenkirchen für Erschrecken gesorgt. Erst die Polizei konnte Entwarnung geben: Es handelt sich um einen lebensecht anmutenden Kopf aus Silikon. Die Polizei glaubt, dass er zu einer Art Ausstellungspuppe gehörte, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte.