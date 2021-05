München : Mann verwechselt wohl Bärlauch mit Giftpflanze und stirbt

München Weil es ihm nach Soße aus selbstgesammeltem, vermeintlichen Bärlauch schlecht ging, ist ein Mann in eine Klinik in München gekommen. Später starb er dort. Der 48-Jährige hatte statt Bärlauch wohl eine giftige Pflanze gegessen.

Ein Mann hat statt Bärlauch womöglich eine Herbstzeitlose oder eine andere giftige Pflanze gegessen und ist in München gestorben. Der 48-Jährige habe Ende April eine Soße aus selbstgesammeltem, vermeintlichem Bärlauch zubereitet, worauf es ihm schlecht ging, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann aus dem Landkreis Freising sei in eine Klinik gekommen und dort nun gestorben.