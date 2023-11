Mordkommission ermittelt Mann verbrennt unter Brücke im Englischen Garten in München

Passanten haben unter einer Fußgängerbrücke am Englischen Garten in München einen brennenden Menschen entdeckt. Mehrere Zeugen hätten versucht, den Mann zu löschen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Notarzt habe am Donnerstagabend aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Kripo ermittelte wegen eines Tötungsdelikts.