Fakten zur Wiesn in München Das müssen Sie zum Oktoberfest 2023 wissen

Das Dirndl sollte am Körper anliegen, aber nicht zu stramm sitzen. „Als Maßstab kann man seinen Zeigefinger nehmen“, so die Modeberaterin und Personal-Shopperin Sonja Grau. Habe der im Rockbund Platz, ohne, dass man die Luft anhält, passe das Dirndl perfekt. Und: „es zwickt und zwackt nicht“. Auch die Dirndlbluse sollte Grau zufolge nicht zu eng liegen. Ihre Ärmel können halblang, dreiviertellang oder lang sein. Die Dirndlschürze sollte circa zwei Zentimeter kürzer als das Dirndl sein. Ein Tipp der Modeexpertin: Zu Schürzen aus Seidentaft greifen. Diese fielen ihr zufolge „wundervoll“ und die Schleifen ließen sich gut binden. Im Trend sind in dieser Saison laut Sonja Grau Dirndl-Schürzen-Kombis, die in einer Farblinie bleiben. „Die Dirndllänge ist knieumspielt“, so Grau. Sie bewege sich in den 70er- und 80er-Längen.