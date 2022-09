München: Polizei warnt Fluggast in Lebensgefahr kurz vor Abflug​

München Ohne von seinen inneren schweren Verletzungen, die tödlich hätten sein können, zu wissen, wollte ein 46-Jähriger von München nach New York fliegen. Die Polizei griff schließlich am Flughafen ein.

Kurz vor dem Abflug hat die Polizei einen Mann in Lebensgefahr am Münchner Flughafen vom Einsteigen ins Flugzeug abgehalten. Ohne unmittelbare Behandlung wäre der 46-jährige US-Amerikaner an seinen schweren inneren Verletzungen womöglich gestorben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Rettungsdienst habe den Mann am Samstag zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.